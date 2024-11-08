نجم برشلونة: حذروني من فليك ورافينيا يستحق الكرة الذهبية في التدريبات!

رافينيا يستحق الكرة الذهبية...

يعتقد باو فيكتور، لاعب برشلونة، الشاب أن زميله في الفريق الكتالوني، يستحق جائزة الكرة الذهبية لما يقوم به في التدريبات، وشدد على صرامة المدرب هانز فليك، في العمل.

وقال فيكتور في تصريحات نقلتها إذاعة "تشابا لا راديو": "رافينيا، يستحق جائزة الكرة الذهبية، بسبب الطريقة التي يتدرب بها، كما أنني أتعلم الكثير من ليفاندوفسكي، إنه يقدم لي النصائح ويعلق على الأشياء التي أفعلها".

وعن التعامل مع المدرب هانز فليك، قال اللاعب الشاب: "عندما وصل إلى الفريق ووضع قواعده، لم أكن متواجدًا، وعند وصولي حذروني منه، وأنه يجب عليّ أن أكون حذرًا في التعامل معه".

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وأضاف: "إنه شخص صارم للغاية بشأن الالتزام بالمواعيد، إذ أخبرنا أن موعد التدريب الساعة 11، ووصل أحد اللاعبين متأخرًا ثلاث ثوانٍ فقط، فهو يعتقد أن هذا الشخص متأخر".

وكان فيكتور صاحب الـ 22 عامًا، أحد قادة فريق الرديف لبرشلونة، في الموسم الماضي وحصل على جائزة هداف الدوري برصيد 20 هدفًا، وحصل على ثقة المدرب فليك، وتم تصعيده للفريق الأول.