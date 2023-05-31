رافينيا مفتاح عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة

رافينيا قد يكون كلمة السر لاستعادة برشلونة ليونيل ميسي

لن تكون عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى برشلونة سهلةـ بل ستكون على حساب عدد من لاعبي الفريق الكتالوني أولهم البرازيلي رافينيا.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي بعد سنتين له مع الفريق الفرنسي، عقب إجباره على الرحيل عن برشلونة وهو هدافه التاريخي لعدم قدرة النادي الإسباني على تمديد عقده بسبب المتاعب المالية.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية فإن عودة ميسي ستكون على حساب رافينيا بعد محادثات مع وكلاء اللاعبين وإدارة برشلونة لأن رحيل اللاعب البرازيلي سيمهد الطريق ماليًا لبرشلونة لاستعادة ليو.

وكان رافينيا قد نفى شائعات رحيله عن برشلونة سابقًا مع أخبار عن اهتمام نيوكاسل الإنجليزي بالتعاقد معه.

ويواجه برشلونة منافسة صعبة جدًا للحصول على خدمات هدافه التاريخي مجددًا؛ فالعقد السعودي المقدم لميسي وكذلك رغبة إنتر ميامي في التعاقد مع قائد الأرجنتين موجودة، وبل مُقدم إليه عروض خيالية.