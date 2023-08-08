رافعة اقتصادية غير مقصودة .. صفقة مانشستر يونايتد القادمة تحل أزمة برشلونة!

شرط يجني الملايين للنادي الكتالوني

يبحث جوان لابورتا رئيس برشلونة عن حلول للأزمة المالية للنادي دون جدوى، ولكن يبدو أن مانشستر يونايتد قرر المساعدة دون قصد!

برشلونة سبق أن استخدم الروافع الاقتصادية من أجل ضخ المزيد من الأموال للتعاقد مع لاعبين جدد وتسجيلهم بالفريق، وهناك أزمة في الوقت الحالي لتسجيل الصفقات الحالية وعلى رأسها إلكاي جوندوجان.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن الانتقال المحتمل لجان كلير توديبو من صفوف نيس الفرنسي إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف قد يحل الأزمة.

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ويأتي ذلك بسبب وضع برشلونة لبند احتفاظ بنسبة 20% من حقوق بيع توديبو عندما قرر بيعه إلى نيس في فبراير 2021 مقابل 8.5 ملايين يورو.

تألق صاحب الـ23 سنة مع نيس على مدار الموسمين الأخيرين جذب أنظار العديد من الأندية، وعلى رأسها مانشستر يونايتد الذي يبحث عن بديل لهاري ماجواير المتوقع رحيله.

نيس يرفض التخلي عن توديبو بأقل من 35 مليون يورو، وهو ما يعني أن برشلونة سيحصل على نسبة جيدة تمكنه من حل الأزمة المالية.

يذكر أن النادي الكتالوني تعاقد مؤخرًا مع موهبة جديدة، وهو نوح درويش لاعب فرايبورج البالغ من العمر 16 سنة والذي ينحدر من أصول عراقية لوالدته.