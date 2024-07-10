رافضة لحل وزارة الرياضة .. عمومية الاتحاد تتحرك من أجل الرئيس الجديد

تعرف على ما قام به أعضاء عمومية الاتحاد

تحركت الجمعية العمومية لمؤسسة نادي الاتحاد غير الربحية، من اجل حسم اسم رئيس النادي الذي سيتولى المسؤولية خلال الفترة المقبلة، بعد استقالة لؤي ناظر.

وكان ناظر قد استقال من رئاسة الاتحاد مؤخرًا، بعد خلافات بشأن الصفقات الجديدة، حيث وافقة وزارة الرياضة عليها، ليبدأ العميد في البحث عن اسم جديد يقوده.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أعضاء الجمعية العمومية لمؤسسة نادي الاتحاد غير الربحية، قاموا بالمطالبة بعقد جمعية عمومية جديدة من أجل تحديد رئيس جديد للنادي.

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وأوضحت الصحيفة أن طلب أعضاء الجمعية العمومية يأتي حسب المادة 17 من النظام الأساسي لمؤسسات أعضاء الأندية الرياضية.

تأتي خطوة أعضاء الجمعية العمومية، لترفض بشكل مباشر الأخبار التي تم تداولها بشأن تعيين وزارة الرياضة للؤي مشعبي رئيسًا للنادي لمدة عام قادم.