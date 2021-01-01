أين أجويرو من أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي تاريخيًا؟ جول يتساءل وراشفورد يجيب

أين وضع ماركوس راشفورد سيرخيو أجويرو في قائمة أفضل مهاجمي البريميرليج؟

أثار خبر رحيل سيرخيو أجويرو عن صفوف مانشستر سيتي بنهاية الموسم ضجة كبيرة، الأمر الذي تطرق له مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد

وأعلن نادي مانشستر سيتي رسميًا أنه سيقيم وداعًا تاريخيًا وعاطفيًا للمهاجم الأسطوري سيرخيو أجويرو عندما ينتهي عقده هذا الصيف، معلنًا نهاية مشواره مع النادي.

وبخصوص ذلك، وبعد إعلان رحيله عبر الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي، قام ماركوس راشفورد بإتاحة الفرصة للأسئلة حول أي شيء من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر..

بالطبع كان السؤال الموجه من الحساب الرسمي للنسخة الدولية لموقع "جول" على المنصة ذاتها والموجه إلى راشفورد حول موقع أجويرو بين أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق.

— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) March 29, 2021

جاء رد راشفورد بأن سيرخيو أجويرو بالطبع سيكون قريبًا من المقدمة فيما يتعلق بأفضل المهاجمين في تاريخ البريميرليج، مستدلًا بأرقامه وسجله التهديفي الذي يتحدث عن كفاءة اللاعب.

وكان أجويرو قد لعب لـ 10 سنوات في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أن انضم إلى مانشستر سيتي في 2011، بات خلالهم أفضل هداف أجنبي في تاريخ البريميرليج وأكثر مسجل للهاتريك وأكثر مسجل في مرمى الـ 6 الكبار بالمسابقة.

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الجدير بالذكر أن أجويرو سجل 257 هدفًا في 384 مباراة خاضها بقميص النادي السماوي، وحقق معهم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات، ومرشح لتحقيقه للمرة الخامسة هذا الموسم قبل أن ينهي رحلته معهم.