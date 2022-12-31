راشفورد: تين هاج عاقبني بسبب نومي الكثير!

سبب غريب وراء معاقبة نجم مانشستر يونايتد!

كشف ماركوس راشفورد، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن سبب جلوسه على مقاعد البدلاء في مواجهة ولفرهامبتون الأخيرة بالدوري.

وجلس راشفورد على مقاعد البدلاء في بداية مباراة مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون والتي فاز فيها الشياطين الحمر بنتيجة 1-0.

وقال المدير الفني للفريق إريك تن هاج قبل انطلاق المباراة أنه اتخذ هذا القرار "لأسباب تأديبية داخلية".

ومع ذلك قرر المدرب نزول راشفورد في الشوط الأول مع استمرار المباراة بدون أهداف وسجل المهاجم هدف الفوز في الشوط الثاني.

وأعترف مهاجم مانشستر يونايتد بعد المباراة لبي تي سبورت بأنه "نام كثيرًا وتأخر عن الاجتماع".

وقال "إنها قواعد الفريق والخطأ الذي يمكن أن يحدث أشعر بخيبة أمل لعدم اللعب لكنني أتفهم القرار أنا سعيد لأننا نجحنا في الفوز بالمباراة".

ويبذل راشفورد قصارى جهده هذا الموسم مع فريق مانشستر يونايتد وشارك حتى الآن في كل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بطولة كأس العالم.

فوز مانشستر يونايتد الأخير جعلهم ينهون عام 2022 في المراكز الأربعة الأولى ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيواجه الشياطين الحمر يوم الثلاثاء المقبل فريق بورنموث بالدوري الإنجليزي.