راحة في ريال مدريد .. ثنائي الملكي يعود لقائمته قبل مواجهة جيرونا

أخبار سارة لريال مدريد قبل مواجهة جيرونا...

استعاد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، اثنين من عناصر فريقه الأساسية، بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا، قبل المواجهة المرتقبة أمام جيرونا.

ويستضيف ريال مدريد، نظيره جيرونا مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الفريق الملكي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الثنائي أنطونيو روديجر، وفينيسيوس جونيور، سيتواجدان في قائمة ريال مدريد، التي ستلعب أمام جيرونا، مساء السبت.

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وغاب الثنائي عن مباراة الميرينجي الأخيرة، أمام أتلتيكو مدريد الأسبوع الماضي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بسبب الإصابات العضلية.

وأشارت الصحيفة، إلى استمرار غياب ناتشو، مدافع الفريق بسبب الحمل العضلي الزائد، ولكن من المتوقع عودته، في مباراة لايبزيج الألماني، يوم الثلاثاء القادم في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.