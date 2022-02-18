راتب ضخم وبند غريب .. تفاصيل عقد أبو جبل مع النصر

كشفت مصادر صحفية عن تفاصيل عقد محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك مع النصر السعودي، والذي سينضم له مع انطلاق الموسم الجديد.

أبو جبل استغل فرصة إصابة حارس مرمى المنتخب المصري الأول "محمد الشناوي" في كأس أمم إفريقيا وقدم أداءً مذهلًا قاد به الفراعنة للمباراة النهائية، والتي خسرها مع رفاقه بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

ما هي تفاصيل عقد أبو جبل مع النصر؟

عديد المصادر الصحفية أكدت اتفاق أبو جبل مع النصر على الانتقال له عقب نهاية عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، وذلك على الرغم من حديث مرتضى منصور رئيس النادي المصري عن تجديد عقد اللاعب مع ناديه خلال الأيام القادمة.

صحيفة الرياضية كشفت عن تفاصيل عقد "جاباسكي" مع الفريق العاصمي السعودي، والتي تضمنت راتبًا ضخمًا وبندًا غريبًا خاص بمدة العقد.

الصحيفة ذائعة الصيت أوضحت أن العقد لا يمتد سوى لموسم واحد فقط مع إمكانية تجديده لموسم آخر، وهو بند غريب للغاية خاصة أن أبو جبل لم يتخط عامه الـ33 بعد، لكن يبدو أن النصر يخشى عدم ظهوره بالمستوى الكبير الذي خاض به كأس أمم إفريقيا، وقد حمى نفسه من إمكانية فسخ عقده وتعويضه ماليًا بنهاية الموسم القادم.

وكشفت الرياضية عن تلقي اللاعب المصري راتبًا سنويًا قدره 7 ملايين ريال سعودي، أي ما يزيد قليلًا عن 2 مليون دولار أمريكي، وهو مبلغ ضخم جدًا خاصة بعقود حراس المرمى في الدوري المصري.

لماذا تعاقد النصر مع أبو جبل؟

النصر تخلى عن حارس مرماه الأسترالي براد جونز بنهاية عقده الصيف الماضي، وقد حاول التعاقد مع آخر جديد وارتبط مع عدد من الحراس أبرزهم محمد الشناوي لاعب الأهلي، لكن كل محاولاته باءت بالفشل.

النادي اعتمد على السعودي وليد عبد الله ليحرس مرماه خلال الموسم الحالي، ورغم تقديمه لمباريات ممتازة إلا أن تذبذب أدائه دفع الإدارة النصراوية للبحث عن حارس مرمى جديد وقد ارتبط خلال سوق الانتقالات الشتوي بالثنائي دافيد أوسبينا وستول ديميتريفسكي لكنه لم يُوفق كذلك بالتوقيع مع أي منهما.

النصر استغل فرصة دخول جاباسكي الفترة الحرة في عقده مع الزمالك وضمه في صفقة مجانية ليحرس مرماه بدءًا من الموسم القادم الذي يأمل به الفريق أن يُنافس بقوة وجدية أكبر على لقب الدوري السعودي.

يُشار إلى أن جاباسكي هو الاسم الذي عُرف به أبو جبل في الصحافة العالمية لوجوده على قميصه مع المنتخب المصري، وهنا تجدون قصة الاسم كاملة.

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