ما هي قيمة تاليسكا السوقية؟ وكم راتبه مع النصر؟

بعد انضمام اللاعب البرازيلي أنديرسون تاليسكا للنصر السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021، تعرف على قيمته السوقية وسعره وراتبه مع النصر

نجح نادي النصر في التوقيع مع اللاعب البرازيلي تاليسكا في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وذلك بعد أن كان على وشك الانضمام للهلال الذي كان يفاوضه منذ فترة بعيدة.

جميع المؤشرات تشير إلى أن أنديرسون تاليسكا سيكون صفقة رابحة للنصر في الميركاتو، فبالإضافة لمهارته وسرعته يمتلك طول فارع يجعل منه مهاجم شبه متكامل.

عانى العالمي في الموسم الأخير على الصعيد الهجومي من عدد من المشاكل، أبرزها كانت عدم وجود البديل في حالة غياب عبد الرزاق حمد الله، وهو الأمر الذي قد يوجد له البرازيلي حلاً لتمكنه من اللعب في أكثر من مركز في الملعب.

المركز الأساسي لتاليسكا هو صانع الألعاب، وبالطبع سيكون هو بديل بيتي مارتينيز الذي سيغادر النصر أو سيعود من الإصابة بعد فترة لا تقل عن 6 أشهر، لكنه يجيد اللعب كجناح أيمن ومهاجم، أي أنه سيعتبر البديل الأول لجميع مراكز الهجوم في العالمي.

من هو تاليسكا لاعب النصر الجديد؟ وكيف سيلعب مع العالمي؟

لكن، ما هي القيمة السوقية لتاليسكا؟ وكم يبلغ راتبه مع النصر؟ جول يقدم لك الإجابة.

ما قيمة تاليسكا السوقية؟

بحسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، فإن القيمة السوقية لتاليسكا هي 10 ملايين يورو، لكن هذه ليست قيمته السوقية الأعلى في مسيرته.

قيمة تاليسكا السوقية الأعلى في مسيرته كانت في 5 سبتمبر 2019، وذلك بعد أشهر قليلة من انضمامه لنادي جوانزو، وقد بلغت حينها بحسب ترانسفير ماركت 28 مليون يورو.

ما هي تكلقة صفقة انضمام تاليسكا للنصر؟

لم يعلن نادي النصر عن أ يتفاصيل تخص صفقة انضمام أنديرسون تاليسكا من جوانزو الصيني، وبالتالي لم يعلن بالتأكيد عن المقابل المادي للصفقة.

لكن، بحسب مصادر جول، فإن صفقة تاليسكا كلفت خزائن نادي النصر 8 ملايين يورو حصل عليها النادي الصيني، والذي كان قد اشتراه في 2018 من بنفيكا مقابل 22 مليون يورو بالإضافة إلى 5.8 ملايين كمتغييرات.

كم يبلغ راتب تاليسكا مع النصر؟

لم يكن السعر هو الانفراد الوحيد الذي حصل عليه جول من مصادره، فقد تم التعرف أيضًا على جميع تفاصيل الصفقة.

وبحسب المصادر، فإن راتب تاليسكا مع النصر يبلغ 6.5 مليون يورو في الموسم، وقد وقع اللاعب على عقد يمتد لثلاث مواسم، وبهذا يصبح إجمالي ما سيتحصل عليه كراتب طوال مدة العقد هو 19.5 مليون يورو.