رسمياً .. يوفنتوس يدعم دفاعه بلاعب نانت الشاب

جان كلود نتندا لاعباً ليوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس، حصوله على جان كلود نتندا لاعب نانت ومنتخب فرنسا للشباب.

اللاعب صاحب الـ 18 عاماً، انضم إلى نانت في 2017، ولكنه لم يشارك مع الفريق الأول، وتألق مع فريق الشباب حتى وصل لمنتخب فرنسا للشباب.

وبدأ نتندا مسيرته مع منتخب فرنسا للشباب تحت 16 عاماً في أبريل 2018، قبل أن ينضم لمنتخب تحت 18 عاماً في سبتمبر الماضي، ويلعب مع الديوك مباراتين.

وفي فرنسا يشبهه البعض، بظهير مانشستر سيتي بنيامين ميندي، وتأمل إدارة السيدة العجوز أن يواصل نتندا مستوياته التي قدمها مع نانت.

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يوفنتوس الآن يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة، وبفارق نقطتين عن إنتر صاحب المركز الثاني.

ويستعد فريق السيدة العجوز، لمواجهة بارما مساء الأحد في الجولة الـ 20 من الدوري الإيطالي.