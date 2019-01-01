رابينو حول ريال مدريد وبرشلونة: هل قلت أنني سأذهب إلى هناك؟

ميجان رابينو تفتح الباب أمام احتمالية انضمامها إلى ريال مدريد أو برشلونة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قالت قائد المنتخب الأمريكي لكرة القدم النسائية ميجان رابينو إنها لا زالت تفكر بشأن خطوتها القادمة، فاتحة الباب لأن تكون هذه الخطوة إما ريال مدريد أو برشلونة.

وكانت رابينو قد تلقت العديد من العروض عقب تألقها خلال الموسم الماضي، والتي توجته بالتألق الكبير خلال كأس العالم للسيدات والذي فازت به رفقة منتخب بلادها.

وعقب انتهاء البطولة، تحدثت رابينو عن تفكيرها في الخطوة المقبلة، ولكنها لم تعطِ أي إشارة عن إلى أين ستكون إلا منذ حوالي أسبوعين.

وبخصوص ذلك، قالت رابينو إنها من المحتمل أن تنتقل إلى إسبانيا، حيث أبدت رغبتها في المشاركة في المنافسات هناك وخوض تحدٍ جديد مع أحد قطبيها.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) October 4, 2019

وأضافت مازحة: "ريال مدريد وبرشلونة؟ أنا قلت أنني أريد الذهاب إلى إسبانيا فقط، هل ذكرت من قبل أسماء أية أندية هناك؟ هل قلت لكم أنني سأذهب إلى ريال مدريد أو برشلونة"

وتابعت: "في بعض الأحيان يحتاج كل شخص إلى أخذ خطوة للأمام أو تحدٍ جديد في أجواء مختلفة حتى يظل محتفظًا بنفس الشغف وحتى يتجدد داخله"

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يذكر أن ميجان رابينو كانت أبرز المتصارعات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فترة كأس العالم للسيدات بسبب قضية المساواة بين منتخبي الرجال والسيدات.