رابطة جماهير المنتخب الإماراتي تدعم السعودية أمام قطر

يلتقي المنتخب السعودي أمام قطر ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الخامسة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد فهد المنصوري، منسق رابطة جماهير المنتخب الإماراتي، دعم الرابطة الكامل للأخضر السعودي عدن مواجهة المنتخب القطري مساء اليوم في كأس آسيا.

ويلتقي المنتخب السعودي أمام قطر ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الخامسة من كأس آسيا 2019، في مباراة حسم قمة المجموعة.

المنصوري قال في تصريحاته لموقع "العربية" أن العلاقات الأخوية بين السعودية والإمارات تجعلهم يدعمون الأخضر بقوة. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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وأضاف أن مباراة قطر ليست الأولى التي تدعم فيها رابطة المنتخب الإماراتي الأخضر السعودي، بل دعمتهم من قبل في المباراتين السابقتين للأخضر أمام كوريا الشمالية ولبنان.

ما بين الصراع على صدارة المجموعات 🔝 والتمسك بأمل المركز الثالث 🙏 .. أهلًا بكم في ختام دور المجموعات من #كأس_آسيا2019 🔥#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/K34sv4Y51T — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 17, 2019

وشدد المنصوري في نهاية تصريحاته أن الأخضر يعد المنتخب الثاني لهم في البطولة القارية، مؤكداً أنهم داعمون بقوة ، وسيحضرون المباراة بكامل أدوات التشجيع.