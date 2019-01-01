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كأس آسيا

رابطة جماهير المنتخب الإماراتي تدعم السعودية أمام قطر

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يلتقي المنتخب السعودي أمام قطر ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الخامسة

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكد فهد المنصوري، منسق رابطة جماهير المنتخب الإماراتي، دعم الرابطة الكامل للأخضر السعودي عدن مواجهة المنتخب القطري مساء اليوم في كأس آسيا.

ويلتقي المنتخب السعودي أمام قطر ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الخامسة من كأس آسيا 2019، في مباراة حسم قمة المجموعة.

 المنصوري قال في تصريحاته لموقع "العربية" أن العلاقات الأخوية بين السعودية والإمارات تجعلهم يدعمون الأخضر بقوة.

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وأضاف أن مباراة قطر ليست الأولى التي تدعم فيها رابطة المنتخب الإماراتي الأخضر السعودي، بل دعمتهم من قبل في المباراتين السابقتين للأخضر أمام كوريا الشمالية ولبنان.

وشدد المنصوري في نهاية تصريحاته أن الأخضر يعد المنتخب الثاني لهم في البطولة القارية، مؤكداً أنهم داعمون بقوة ، وسيحضرون المباراة بكامل أدوات التشجيع.

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