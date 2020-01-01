رابطة الدوري الإسباني تكشف عن خطتها لمواجهة فيروس كورونا

لا نية لتأجيل الدوري أو إلغائه

أوضح خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، موقف الرابطة في حال انتشار فيروس كورونا في إسبانيا والخطة لاستكمال الدوري.

وبدأ فيروس كورونا في الانتشار بأوروبا بشكل كبير، وهدد العديد من المسابقات خاصة في إيطاليا التي تُقام فيها المباريات دون حضور جماهيري.

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تيباس اليوم أجرى مؤتمراً صحفياً وقال فيه: "لم نضع في اعتبارانا تأجيل مباراة الكلاسيكو أو أي مباراة أخرى، ولكن منذ يوم الأحد الماضي ولدينا لجنة منعقدة داخل الرابطة تسمى كورونا فيروس ، ووضعنا خطة لمناقشة جميع الحالات وهل سنلعب مباريات دون جماهير أم لا".

وواصل: "في مدريد الأمر ليس خطيراً لدرجة تأجيل الكلاسيكو، مطلع الشهر القادم".

وأضاف: "نحن نفكر في إقامة بعض المباريات دون جماهير، وإن لم يكن هذا ممكناً سنؤجل بعض المباريات وسنلعبها في أي وقت، لقد أرسنا هذا النهج للاتحاد الأوروبي ليضع في حسبانه مواعيد التصفيات التي تتواجد فيها الفرق الإسبانية".

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وتابع: "وفي حال مشاركة أحد الفرق الإسبانية في المسابقات الأوروبية، سنجد تواريخ أخرى لإقامة المباريات، ولكن الشيء المهم بالنسبة لنا أن تنتهي البطولة حتى لو بدون جماهير، لأن تأجيلها سيكون مشكلة".

جدير بالذكر ان الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني تنطلق مساء اليوم، بمباراة بلد الوليد مع ريال سوسيداد، وستكون قمة الجولة مساء الأحد بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سنتايجو برنابيو.