تورط في 22 مخالفة .. رابطة البريميرليج تعاقب مانشستر سيتي لانتهاك القواعد

جلسة استماع خلال أشهر للقضية الضخمة

أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، قرارًا بفرض عقوبة مالية على مانشستر سيتي، نتيجة مخالفة لوائح المسابقة خلال الموسم المنصرم.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل"، أن رابطة البريميرليج فرضت غرامة تزيد قليلًا عن 2 مليون جنيه إسترليني، لتسببه في تأخير انطلاق المباريات خلال 22 مباراة من مسابقة الدوري الإنجليزي خلال الموسمين الماضيين.

وتبين أن فريق بيب جوارديولا قد أخر استئناف اللعب بمقدار 39 دقيقة و52 ثانية إجمالاً خلال 22 مباراة في الموسمين الماضيين.

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وتتراوح الغرامات من 10 آلاف إلى 200 ألف جنيه إسترليني، وهي الأدنى بالنسبة للمخالفة الأولى والأعلى نتيجة لمباراة وست هام الأخيرة في الموسم الماضي، وهو اليوم الذي حصد خلاله السيتي اللقب الرابع على التوالي.

وقال بيان الرابطة: "تتعلق الخروقات بعدد من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسمي 2022/23 و2023/24".

وأضاف: "تساعد القواعد المتعلقة بركلات البداية والشوط الثاني على ضمان تنظيم المسابقة على أعلى مستوى احترافي ممكن، كما أنها تضمن الحفاظ على بث جميع مباريات الدوري البالغ عددها 380 مباراة حول العالم في الموعد المحدد".

ووافقت إدارة مانشستر سيتي على قرار الرابطة، الذي صدقت عليه لجنة مستقلة مكونة من 3 أشخاص، ومن المتوقع أن يتم الاستماع إلى جلسة استماع أخرى بشأن 115 تهمة تتعلق بانتهاكات مالية مزعومة، وهي قضية أكثر خطورة بكثير، في الأشهر المقبلة.