رابطة البريميرليج تحذر الأندية من "الصفقات المشبوهة" بخطاب رسمي!

صفقات لاعبي الأكاديميات تثير أزمة في الدوري الإنجليزي

تحركت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بشكل رسمي لضبط حركة الانتقالات بين الأندية، خصوصًا في الصفقات التبادلية.

وذكرت شبكة "بي.بي.سي" البريطانية، أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، أرسلت خطابات إلى الأندية لشرح القواعد المتعلقة بالتقييم العادل لعمليات الصفقات التبادلية، لمنع أي شبهة تلاعب في قوانين اللعب المالي النظيف.

وجاء ذلك الخطاب لتحذير الأندية التي تحاول استغلال ثغرة في قانون اللعب المالي النظيف، من خلال إجراء صفقات تبادلية للحد من مؤشرات خسائرها، قبل الموعد النهائي للمحاسبة بنهاية يونيو الجاري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واستعرضت "بي. بي.سي" مجموعة من الصفقات التي أبرمتها أندية إيفرتون وأستون فيلا وتشيلسي، والتي تم من خلالها تبادل لاعبين شباب من الأكاديميات في الأيام الماضية بأرقام مبالغ فيها، من أجل رفع معدلات أرباحها قبل الحساب الختامي.

وأوضحت الشبكة البريطانية، أن كلمة السر في هذا الأمر تكمن في أنه حال نجاح أي نادٍ في بيع لاعبين من الأكاديمية، يتم تسجيل مبلغ الصفقة بالكامل في خانة الأرباح، وهو ما يساعد الأندية على تحقيق التوازن بين الإنفاق والأرباح.

وأضافت: "في المقابل، فإن المبلغ الذي يدفعه النادي المشتري يتم توزيعه على مدى مدة العقد، لذا، إذا اتفق ناديان على بيع اللاعبين لبعضهما البعض، وخاصة لاعبي الأكاديمية، فقد يوفر ذلك دفعة مالية كبيرة لكلا الناديين".

وحذرت رسالة رابطة البريميرليج، الأندية، بأنه في حال تلقى النادي البائع رسومًا مبالغ فيها للاعب في صفقة لا تعتبر قد أجريت في على مسافة بعيدة، سيُطلب من النادي البائع إعادة المبلغ الزائد عن القيمة السوقية العادلة إلى النادي المشتري.

وشددت على تذكير الأندية بأنه قد يُطلب منها "تقديم أدلة لإثبات أن الصفقة تتم على أساس مستقل، وإذا لم تنجح في إثبات ذلك فسيتم تقييم القيمة السوقية العادلة للصفقة لتحديد القيمة التي يمكن الموافقة عليها".