راؤول يُطمئن جماهير ريال مدريد على رينير ورودريجو

يُقدم أداءً مميزًا..

عبّر راؤول جونزاليس، المدير الفني لريال مدريد كاستيا، عن إعجابه الشديد بقدرات رودريجو ومواطنه رينير، واعتبر أنهما مستقبل النادي الملكي في الفترة المقبلة.

تصريحات راؤول تأتي على خلفية قرار زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الأول للريال، بإعادة رودريجو للعب رفقة فريق الكاستيا بعد عودة إيدين هازارد من إصابته.

رودريجو ورينير كانا من ضمن الكتيبة الأساسية لراؤول في مباراة سانسي، عندما أحرز الأول هدفًا رائعًا ثم تحصل على بطاقة صفراء ثانية وطُرد.

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أسطورة الكرة الإسبانية بعد المباراة قال "لا أعرف سبب عودة رودريجو، هل كان من أجل تفادي أسبوع الفيفا، ولكن يمكن القول أن ريال مدريد يراهن عليه، إنه لاعب جاهز للغاية.".

كما أضاف "اليوم قررنا نزوله في المباراة وساعدنا جيدًا، لقد رأيته بقوة وحماسة كبيرتين، وغدًا سوف يتدرب مجددًا مع الفريق الأول.".

أما عن رينير، فقال "إنه صبي وصلنا للتو، يتكيف ويتدرب معنا بشكل جيد للغاية حتى الآن، أعتقد أن لديه الكثير من الإمكانيات، قبل المباراة كان يشعر بالتوتر ولكن في النهاية قدّم أداءً مميزًا.".

وأتم "إنه فتى جيد للغاية وسنحاول مساعدته، لكن يجب أن نكون هادئين، هذه المرحلة في الكاستيا ستكون جيدة بالنسبة له وسيذهب تدريجيًا إلى ما هو أبعد من ذلك.".

يذكر أن رودريجو كان من القوام الأساسي للريال في بداية الموسم وشارك في عديد المباريات، في الوقت الذي انضم فيه رينير في يناير الماضي من فلامنجو في صفقة قياسية ويتم إعداده في الكاستيا حتى الموسم المقبل.