رئيس هيئة الرياضة يكشف حقيقة الدعم الخاص لنادي الهلال

كانت العديد من التقارير قد أشارت إلى أن الزعيم حصل على دعم خاص من أجل تحقيق اللقب القاري

كشف سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة، واللجنة الأولمبية السعودية، حقيقة الدعم الخاص الذي تلقاه نادي الهلال خلال الموسم الماضي من أجل تحقيق لقب دوري أبطال آسيا.

ونفى الفيصل في تصريحات صحفية أن يكون الهلال قد حظي بدعم خاص بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019، أو دعم مغاير لخطة الدعم الاستراتيجية السابقة.

وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى أن الزعيم حصل على دعم خاص من أجل تحقيق اللقب القاري، وذكرت بعض التقارير أن قيمة الدعم كانت كبيرة جدًا.

الفيصل أوضح في تصريحاته : "ما حصل عليه الهلال من دعم مالي كان معلناً، ولم يكن هنالك أي دعم إضافي عن الدعم الاستراتيجي المعلن مطلع الموسم".

وأضاف : "ما حصل عليه الهلال بعد تأهله إلى النهائي الآسيوي، ناله نادي الوحدة بعد تأهل فريق كرة اليد إلى نصف نهائي القارة".

وحول الأوضاع في الاتحاد والأهلي وعقدهما جمعية عمومية غير عادية، قال: "ننتظر ما سيرفع إلى هيئة الرياضة بعد انعقاد العموميتين، وبعد ذلك سنطبق اللوائح وفقاً للنظام".

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يُذكر أن هذه التصريحات جاءت في أعقاب اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية السعودية، والتي كشف فيها سمو الأمير عن العديد من التفاصيل.