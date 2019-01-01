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رئيس نابولي يتمنى لساري الفشل في يوفنتوس

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Getty Images
أوريليو دي لاورينتيس رئيس نادي نابولي يتمنى لساري الفشل في صفوف ناديه الجديد يوفنتوس.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد أوريليو دي لاورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي أنه كان يعلم من البداية أن ماوريسيو ساري لا يحب الفريق بالقدر الذي كان يظهره للجميع خلال فترة تدريبه له.

جاء هذا في تصريحات صحفية علق من خلالها أوريليو دي لاورينتيس على تولي المدير الفني السابق لفريقه ولتشيلسي لتدريب فريق يوفنتوس.

وقال دي لاورينتيس: "ماوريسيو شخص جيد لقد شاهدت الكثير منه، لكنني لا أشعر بالمفاجأة لتدريب يوفنتوس، فكرة القدم أصبحت لا علاقة لها بالانتماء في الوقت الحالي، لم يحقق شيئًا هنا وربما لا يحقق هناك أيضًا، أتمنى ذلك، ولا أستطيع أن أتمنى ما دون ذلك فهو خصم الآن".

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وأضاف: "أنا شخص يحب الحريات، لذلك أنا أحترم قراره، الجميع يحق له القيام بما يحلو له لكن عليهم تحمل المسؤولية الخاصة بتلك الأفعال، لم أكن مؤمنًا أبدًا بحبه المطلق لنابولي والوقت أثبت وجهة نظري".

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واختتم موجهًا المديح له: "هو يعمل لمدة 15 ساعة في اليوم، وبالنسبة له يحب العمل في الملاعب، ولا يملك الوقت للعلاقات الإنسانية على الأقل في نطاق العمل، وخلال ثلاث سنوات له معنا لم يسبق أن تناول الغداء مع اللاعبين".

جدير بالذكر أن رحيل ساري عن نابولي في نهاية الموسم الماضي 2017-2018 شهد خلافات كبيرة بين المدير الفني ومالك النادي الإيطالي.

 

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