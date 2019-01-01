نيمار وبرشلونة يمثلان أمام المحكمة بسبب الفساد والتحايل

القضاء الإسباني يواصل ملاحقة الفساد في كرة القدم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت مصادر صحفية إسبانية أن النجم البرازيلي نيمار ومسؤولين من برشلونة سيمثلان أمام المحكمة بسبب اتهامهم بالتلاعب والفساد فيما يخص انتقاله للنادي الكتالوني.

وكانت قد أثيرت التساؤلات حول القيمة الحقيقية لانتقال نيمار من سانتوس إلى برشلونة في 2013 بعدما اعترف النادي الكتالوني بدفع قرابة 86 مليوناً لحسم الصفقة.

وقال "كادينا سير" إن المحكمة العليا للجنايات رفضت الجمعة الاستئناف المقدم من طرف نيمار وسيخضع للمحاكمة بتهمة التحايل والفساد.

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وأضاف التقرير أن سيتم أن القضية ضد اللاعب وعائلته وبرشلونة ومسؤوليه ساندرو روسيل، جوسيب بارتوميو، وأوديليو رودريجيس، وسانتوس بسبب عملية إخفاء قيمة الصفقة الحقيقية وقت حدوثها.

وأشارت المحكمة أن نيمار يتم مقاضاته بسبب امتلاكه لمنزل في إسبانيا وقت الاتهامات التي وُجهت له من شركة "DIS" التي تملك 40 بالمائة من حقوق اللاعب وقت إتمام الصفقة.

وكان نيمار قد انضم إلى باريس سان جيرمان الصيف قبل الماضي مقابل 222 مليون يورو دُفعت لبرشلونة.