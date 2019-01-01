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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

رئيس ليون: لا نستطيع تحمل التعاقد مع مورينيو

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تعرف على رد رئيس ليون حول شائعات اقتراب مورينيو من تدريب الفريق
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

نفى جان مايكل أولاس، رئيس نادي ليون، وجود أي مفاوضات للتعاقد مع جوزيه مورينيو لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

مورينيو كان قد صرّح في وقت سابق رغبته العمل في الدوري الفرنسي وخوض تجربة مختلفة.

وقال أولاس في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "رأيته الصيف الماضي في موسكو وتحدثنا ولكن ليس عن انضمامه لتدريب ليون، ميزانيتنا لا تتحمل التعاقد مع سبيشال وان".

وتابع: "هناك الكثير من الأخبار حول مدربين كبار يرغبون في تدريب ليون، هذا أمر يسعدني".

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أولاس أشار إلى أنّه قرأ أنّ لوران بلان، مدرب باريس سان جيرمان السابق، وكذلك "مدربًا برتغاليًا سبق وعمل في مانشستر يوانايتد" من المرشحين.

وأردف: "الكثير من الشائعات المنتشرة ولكن الحقيقة أننا لا نخطط لتغير المدرب".

واختتم: "برونو جينيسيو يقدم موسمًا جيدًاوالفريق معه يظهر معه، ولم نتوصل لاتفاق بعد حول تمديد التعاقد لكن كل شيء سيكون واضحًا بنهاية الموسم".

موريينو رحل عن تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي وكانت التقارير الصحفية تؤكد اقترابه من ريال مدريد قبل التوقيع مع زين الدين زيدان.

 

 

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