الدوري الإنجليزي الممتاز

رئيس ليفربول: كلوب حقق إنجازًا تاريخيًا وسيبقى معنا

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Jurgen Klopp, Liverpool
Getty
تصريحات تيم فيرنر رئيس نادي ليفربول عن تتويج الفريق مع يورجن كلوب بلقب الدوري الإنجليزي

قال تيم فيرنر رئيس نادي ليفربول إن ما حققه يورجن كلوب هذا الموسم من خلال التتويج التاريخي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لا يصدق.

وحسم ليفربول البريميرليج رسميًا خلال الجولة الماضية بعد تغلب تشيلسي على مانشستر سيتي ليكسر نحس الـ 30 عامًا ويحقق اللقب الغائب.

وحول ذلك، قال فيرنر إنه لم يتوقع أن يكون الإنجاز بهذا الحجم من خلال حسم اللقب رسميًا قبل نهاية المنافسات بـ 7 جولات وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي.

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    وأضاف: "مشجعو ليفربول يشعرون بالفخر بعد ما حققه الفريق هذا الموسم، لدرجة أن بعضهم طالب بمنح يورجن كلوب عقدًا مدى الحياة"

    وتابع: " إنني أقدر أيضًا أن يورجن سيبقى مع النادي حتى عام 2024 على الأقل أي حتى نهاية عقده الحالي، هذه فترة طويلة جدًا في كرة القدم"

    وأردف: "بعد صافرة نهاية مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي فكرت في رد فعل المشجعين الذين انتظروا هذه اللحظة التاريخية طيلة 30 عامًا"

    وأكمل: "لقد تحدثت مع جوردان هندرسون بعد حسم اللقب وكانت مكالمة مليئة بالمشاعر، هنأته على ما حققه على المستوى الفردي وليس فقط بالنسبة للتتويج"

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    يذكر أن ليفربول سيلاقي مانشستر سيتي في الجولة المقبلة، حيث سيقوم بطل البريميرليج في الموسمين السابقين بعمل ممر شرفي لبطل الموسم الحالي.

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