رئيس لجنة الانضباط : احتفال عبدالرزاق حمد الله ليس مُشينًا ليتم معاقبته

نظراً لوجود حالات اعتراض من الجماهير المنافسة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف الرفاعي رئيس لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن العديد من الأمور التي تخص اللجنة خلال الموسم الحالي، وكذلك الحديث عن أبرز القرارات.

أحد أبرز الأمور التي تحدث عنها الرفاعي في قناة "العربية" كان الاحتفال الذي يقوم به اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، نظراً لوجود حالات اعتراض من الجماهير المنافسة.

وقال الرفاعي في تصريحاته لبرنامج "في المرمى" أن طريقة احتفال مهاجم النصر، لا تعتبر تصرفا مشينا وتهدف لإظهار القوة والحماس، وأكد عدم تدخل أي شخص في عمل اللجنة.

الأمر الثاني كان حديث عن العقوبات التي تم توقيعها مؤخراً على رؤساء أندية النصر والهلال والشباب عقب الحوار الإعلامي، وبعض التغريدات.

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وأوضح الرفاعي قائلاً أن مبدأ السرية يمنعه من الكشف عن الأسباب، واللجنة تعزز روح المنافسة الشريفة واحترام المنافس، والتغريدات فيها نوع من المخالفة والقرار ذكر أنها مسيئة.

وحول وجود أي تمييز في التعامل بين اللاعبين أنهى تصريحاته : ليس فيها تمييز بين رئيس نادي أو لاعب، ونطبق كل اللوائح ولا يوجد لدينا عقوبات تصاعدية.

يُذكر أن الفترة الماضية قد شهدت جدلاً كبيراً في الوسط الرياضي السعودي بسبب العقوبات الصارمة التي تفرضها لجنة الانضباط.