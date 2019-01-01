رئيس فلامنجو: اتفقنا مع الإنتر حول جابيجول

يتبقى اللاعب..

واصل رودلفو لانديم، رئيس فلامنجو، تأكيده على أن ناديه قد توصل إلى اتفاق مع إدارة إنتر ميلان بشأن ضم جابريل باربوسا "جابيجول" بصورة دائمة، مشيرًا إلى أنه يتبقى فقط الاتفاق مع اللاعب نفسه على البنود الشخصية.

جابيجول كانت له تجربة مآسوية في السان سيرو أدت إلى إعارته لفلامنجو، حيث سجل 34 هدفًا في 40 مباراة بمختلف البطولات وساهم في فوز فريقه بالدوري البرازيلي وكذلك كوبا ليبارتادوريس.

ومن المقرر أن تنتهي إعارة جابيجول مع فتح نافذة الانتقالات الشتوية، أي خلال عشرة أيام من الآن، وقد أعلن أنطونيو كونتي أنه لا توجد فرصة للاعب حتى يعود للإنتر، في الوقت الذي ارتبط اسمه فيه بالعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة.

رئيس فلامنجو في تصريحات للصحافة قال "كما قلنا عدة مرات، نحن على اتصال بالإنتر منذ فترة طويلة، إذ لم أكن مخطئًا، منذ ثلاثة أشهر تقريبًا توصلنا إلى اتفاق مع الإنتر حول صفقة جابيجول.".

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فلامنجو يستعد لمباراة كبيرة في نهائي كأس العالم للأندية عندما يلتقي بليفربول على ملعب خليفة الدولي بقطر، وذلك بعد عبور بوابة الهلال السعودي في نصف النهائي بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كما أضاف لانديم في حديثه بقوله "بمجرد أن توصلنا إلى اتفاق مع إنتر حاولنا أن نتواصل مع جابيجول حتى نصل إلى اتفاق، ولكن رده هو ووكيله أن يُفضِّل أن تتم تسوية الأمور في نهاية الموسم. لم نر أي مشكلة في ذلك، فهو أراد أن يظل مركزًا.".

الجدير بالذكر أن جابيجول أشار في أغلب أحاديثه الصحفية في الأيام القليلة الماضية أنه يسعى إلى أن يعود إلى أوروبا من جديد، بينما أشارت الصحافة الإيطالية أن النادي البرازيلي لم يتوصل إلى اتفاق مع النيراتزوري كما يزعم لانديم.