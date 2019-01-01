رئيس سموحة: حسام حسن لديه أكثر من عرض، والأهلي مهتم به

النادي السكندري يُريد الحفاظ على هدافه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشف فرج عامر رئيس سموحة عن وجود أكثر من عرض لمهاجم وهداف الفريق "حسام حسن"، مؤكدًا اهتمام الأهلي بضمه.

وكانت عدة تقارير قد تحدثت عن سعي الفريق الأحمر لضم اللاعب صاحب الـ25 عامًا، وهو ما أكده الرئيس فرج عامر.

إذ قال لإذاعة الشباب والرياضة المصرية "هناك أكثر من عرض لحسام حسن، لكني لا أستطيع اتخاذ القرار بشأنه، بل هناك المدير الفني وهو صاحب القرار".

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أضاف ردًا عن سؤال حول اهتمام حامل لقب الدوري المصري باللاعب "نعم، الأهلي مهتم بضمه".

أتم عامر تصريحاته بالتأكيد على رغبة سموحة الاحتفاظ بالمهاجم الذي وصفه بالأفضل في مصر حاليًا، مضيفًا "حسام حسن أفضل مهاجم مصري ولن يترك سموحة إن شاء الله، فنحن لا نمتلك لاعبًا مثله".

يُذكر أن حسام حسن لعب 28 مباراة في الدوري والكأس هذا الموسم سجل خلالهم 11 هدف وصنع هدفين.