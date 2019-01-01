لاعب جديد من المقاصة على رادار الأهلي، والشيخ قد يدفع الثمن

هل تتم الصفقة هذا الصيف؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفاد موقع فلجول أن الأهلي مهتم بالتعاقد مع محمد توني لاعب وسط مصر المقاصة هذا الصيف.

وتحدث الموقع المصري مع أحد المصادر في النادي الفيومي، والذي أكد له رغبة الفريق الأحمر في التعاقد مع توني صاحب الـ22 عامًا، كاشفًا كذلك عن إمكانية دخول أحمد الشيخ الصفقة بانتقاله نهائيًا للمقاصة.

إذ قال "الأهلي مهتم بضم توني، ومن المحتمل أن تضم الصفقة أحمد الشيخ لاعب الأهلي، ومبلغ مالي. الاحتمالية الأكبر هي أن يكون انضمام الشيخ لنا نهائيًا".

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ولعب توني هذا الموسم 31 مباراة مع مصر للمقاصة سجل خلالها هدف واحد ويُعد من العناصر الجيدة جدًا في الدوري المصري خاصة من حيث الأدوار الدفاعية في وسط الملعب.

يُذكر أن الأهلي ضم أكثر من لاعب من مصر المقاصة خلال المواسم الأخيرة وأبرزهم ميدو جابر وأحمد الشيخ وجون أنتوي وآخرهم كان الظهير الأيسر محمود وحيد الذي ارتدى قميص بطل القرن في أفريقيا خلال يناير الماضي.