رئيس ريال مدريد السابق: كان من الغباء بيع رونالدو إلى يوفنتوس

الفريق تأثر برحيل المهاجم البرتغالي

يؤمن رامون كالديرون الرئيس السابق لريال مدريد، أن قرار النادي بالتخلي عن كريستيانو رونالدو في 2018 كان مجنوناً بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

رونالدو رحل في مفاجأة كبيرة إلى يوفنتوس، في صفقة وصلت قيمتها إلى 100 مليون يورو، ليفشل بعدها الفريق في الفوز بدوري أبطال أوروبا ، بينما حقق الدوري الإسباني مرة واحدة.

كالديرون يؤمن أن ريال تأثر كثيراً برحيل رونالدو، نظراً لتألق اللاعب المذهل مع يوفنتوس، رغم وصول عمره إلى 35 سنة.

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وقال الرئيس السابق لريال:"منذ أن تم بيع رونالدو بغباء، كان من الواضح أن الفريق يحتاج إلى تعزيزات في هذا المركز وبعض الأماكن الأخرى".

وأضاف:"الحقيقة المحزنة هي أن حسابات النادي ليست عارية فحسب، بل إنها أيضاً مليئة بالفواتير الباهظة".

وأما عن زيدان:"هو يفعل ما بوسعه بالموارد المتاحة له، الأداء أمام شاختار لم يكن جيداً، هناك الكثير من الأخطاء، ولكن لا يمكنك إلقاء اللوم على شخص واحد، إنه تراكم للظروف وسلسلة من الأحداث، كان من الجنون بيع رونالدو عندما لا يكون لديهم من يسجل الأهداف".

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العينة إيجابية .. نتيجة تحليل رونالدو تهدده بالغياب أمام برشلونة

جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية، أشارت إلى احتمالية رحيل زيدان في حالة استمرار النتائج السلبية، بعد الخسارة من شاختار وقادش، وقبل الكلاسيكو أمام برشلونة غداً السبت على ملعب كامب نو.