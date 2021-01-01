رئيس ريال مدريد السابق: الملكي يريد محمد صلاح ولكن

هل يرحل المصري إلى الليجا؟

أكد رئيس ريال مدريد السابق رامون كالديرون اهتمام النادي الملكي بضم نجم ليفربول محمد صلاح ولكن شدد على صعوبة إتمام الصفقة في الوقت الراهن.

ومنذ تصريحات صلاح بخصوص مستقبله وعدم ممانعة فكرة الانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة ويدور الحديث حول مستقبل المصري مع الريدز.

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رئيس الملكي السابق قال مع "أون تايم": "هو لاعب رائع وهداف، ساعد ليفربول بتقديم أفضل ما يملك وساهم في التتويج بالبطولات معهم ولكن لا أظن أنهم سيفرطون فيه".

وأكمل: "أظن أنهم إذا فكروا في التفريط فيه فسيكون الأمر مقابل عديد الأموال، صلاح مطلوب بالتأكيد من قبل ريال مدريد ولكن ليفربول سيطلب أموالاً ضخمة".

وواصل كالديرون: "إذا كانت الصفقة لتتم، ستحتاج أموالاً عديدة، صلاح لاعب رائع وموهبة هائلة وأي فريق يتمناه".

وختم: "ريال مدريد يحتاج للتوقيع مع أفضل اللاعبين، صلاح سيكون صفقة ناجحة لأي فريق في أوروبا، وإذا ضمه ريال مدريد ستكون صفقة ناجحة للغاية".

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ريال مدريد مثله مثل بقية أندية أوروبا والعالم يعاني اقتصادياً بسبب توقف النشاط وجائحة كورونا، مما ترك أثراً ضخماً على ميزانيته وقدرته الشرائية.

ولم يدخل البلانكوس ميركاتو يناير أو الصيف الماضي، وفضل الاستثمار في تطوير ملعبه "سانتياجو برنابيو".