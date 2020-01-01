رئيس رابطة الدوري الإنجليزي: نيوكاسل سعودي خلال أيام

مفاوضات كانت معقدة..

أشار ريتشارد ماسترز، رئيس رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، أن استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نيوكاسل بات وشيكًا للغاية رغم أن الأمر كان "معقدًا".

ومنذ أبريل الماضي وخرجت للنور تقارير أن السعودية تطمح في الاستحواذ على نيوكاسل في صفقة تقدر بـ300 مليون جنيه استرليني، مع تأكيدات بأن المالك الحالي مايك أشلي قد قبل العرض.

الأسابيع الأخيرة شهدت الكثير من الشائعات حول أن الصفقة قد توقفت لأسباب مختلفة، مع وجود بعض رجال الأعمال الآخرين المهتمين بالنادي أيضًا، لكن بحسب ماسترز، فالأمور أقرب من أي وقتٍ مضى للسعودية.

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ماسترز في تصريحات للصحافة قال "يجب أن تُختتم جميع وأود أن يحدث ذلك في وقتٍ قريب. أنا أُقدر الشكوك الحالية، في عالم مثالي، ستتم عمليات الاستحواذ بصورة واضحة ونظيفة في الوقت المناسب، بينما في بعض الأحيان تصبح الأمور معقدة".

كما أضاف "إنه أمر صعب للغاية لأنها عملية سرية تمامًا تتضمن جميع أنواع العناية الواجبة واختبارات الإدارة والملكية اللازمة لإتمام الاستحواذ".

وتابع "اختبار ملاك الأندية والمديرين هو موضوعي ويسمح لنا باستبعاد بعض الملاك بسبب بعض المشاكل، نعتقد أن الاختبار قوي بالفعل ويسمح لنا باتخاذ القرارات المناسبة".

وأتم "إذا تمكنت الأندية من العثور على المالكين المناسبين لأنديتهم، فسيمسح للملاك الجدد الولوج إلينا، وإذا لم يكونوا كذلك، فلن يتم السماح لهم".

الجدير بالذكر أن اقتراب الاستحواذ السعودي على نيوكاسل من شأنه أن يُغير الكثير في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، فأغلب التقارير تؤكد أن خطة الإدارة الجديدة ستكون التعاقد مع نجوم كبار وضخ الملايين لإعادة النادي للواجهة مرة أخرى.