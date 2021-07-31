رئيس رابطة الدوري الإسباني : لن نعدل اللوائح لبقاء ميسي في برشلونة

النادي الكتالوني عليه حل الأزمة بنفسه

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، أنه لن يغير قوانين المسابقة من أجل تسجيل ليونيل ميسي مع برشلونة.

ميسي عقده انتهى في 30 يونيو الماضي، وأصبح لاعبًا حرًا رغم اتفاقه مع النادي الكتالوني على التجديد لمدة 5 سنوات.

برشلونة بحاجة لحل العجز المالي بميزانيته، من أجل تسجيل ميسي بشكل طبيعي قبل بداية الموسم الجديد، بوجود محادثات مستمرة مع الجهات المختصة.

ومن جانبه قال تيباس خلال حفل تكريم أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني:"أتحدث مع برشلونة حول قضية ميسي وأسألهم بشكل مستمر كيف تسير الأمور".

وأضاف:"أخبروني أنهم يأملون بأن يرحل بعض اللاعبين ويقوم البعض الآخر بخفض رواتبهم، هذه المعلومات الوحيدة التي أملكها".

وتابع:"نحن لا نتحدث أبدًا مع برشلونة عن إمكانية تعديل اللوائح من أجل بقاء ميسي وتسجيله".

وأما عن القرار القضائي بإلغاء إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الأندية المؤسسة للسوبرليج:"نفس القاضي كما هو الحال، ما يحدث في هذه المحكمة أمر مضحك للغاية".

اقرأ أيضًا .. عودة ميسي تتحول إلى عبء على قادة برشلونة

ميسي يغادر برشلونة مع سواريز، ولابورتا يرفض الاستسلام

وفي نهاية حديثه أشار رئيس رابطة الليجا، إلى أن عودة الجماهير للبطولة الموسم القادم، ستتوقف على كل منطقة بشكل مستقبل وفقًا لضوابط فيروس كورونا.