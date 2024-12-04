هل يقصد مورينيو؟ رئيس جلطة سراي: سأقتلع عيون من يُحاول مهاجمة فريقي!

رئيس جلطة سراي يخرج بتصريحات نارية

وجه دورسون أوزبك رئيس نادي جلطة سراي التركي، رسالة قوية إلى كل من يُحاول الهجوم ضد ناديه، إذ ربط البعض بين تصريحاته والبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق فنربخشه التركي.

ويتصدر جلطة سراي ترتيب الدوري التركي برصيد 35 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن فنربخشه الوصيف، حيث اشتدت المنافسة بين الفريقين مؤخرًا.

وقال رئيس جلطة سراي خلال تصريحات عبر قناة "A Spor" التركية: "سأقتلع عيون كل من يهاجم النادي، وسأكسل أيدي من يلمسه، أخبروا الجميع بذلك".

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وواصل: "ولدت في الخمسينيات في منطقة شبنكارهسار الفقيرة، ودرست في إسطنبول وفقدت والدي في سن مبكرة، وأصبحت معيلًا لعائلتي في عمر 13 عامًا، وبدأت العمل في سن 22 عامًا، وعايشت كل صعوبات الحياة، وقضيت وقتًا طويلًا في التنقل عبر الطرق".

وأضاف: "أعلم جيدًا معنى العمل وكيف تبني حياتك بنفسك، لم أطلب حقوق أو أموال أحد، ولن أسمح لأحد أن يستولي على حقوقي، وسأقتلع عيون من يطمع في حقوق جلطة سراي أو نجاحه أو نقاطه، وسأكسر أيدي من يلمسه، يجب على الجميع احترام الجهود المبذولة".

ويرى البعض أن تصريحات رئيس جلطة سراي موجهة إلى جوزيه مورينيو، لأنه قال مؤخرًا: "أريد أن أعمل بسلام، والإعلام التركي يهاجمني، وهناك ثقافة خاطئة".