رئيس بايرن يكشف أسباب رفض البافاري لفكرة السوبر ليج

رئيس بايرن ميونخ يتحدث عن أسباب عدم قيام ناديه بالانضمام إلى مشروع دوري السوبر الأوروبي.

كشف هربرت هاينر رئيس بايرن ميونخ الألماني عن سبب عدم انضمام ناديه إلى مشروع بطولة دوري السوبر الأوروبي.

بطولة دوري السوبر الأوروبي أُعلن عنها في أبريل الماضي، وكانت بتنظيم 12 ناديًا من بين أكبر الأندية الأوروبية، إلا أن الانسحابات توالت بعد أيام قليلة من الإعلان عنها، ليتبقى فقط ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي متمسكين بالبطولة.

بايرن ميونخ لم يكن بين الأندية التي تواجدت في إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي، ورئيس النادي البافاري يكشف سر عدم انخراطهم في المشروع.

ماذا قال رئيس بايرن ميونخ عن دوري السوبر الأوروبي؟

وقال هربرت هاينر في تصريحات أدلى بها خلال قمة الأعمال الرياضية الألمانية: "من المهم للغاية ألا نفقد ما نقدره في كرة القدم، وهذا هو فكرة صعود وهبوط الأندية، ومثل مفاجآت كأس ألمانيا".

وأضاف: "الجماهير مستاءة من وجود مجتمع مغلق يضم 12 أو 14 ناديًا، لأن ذلك يشوه المنافسة، ويبتعد عما يجعل كرة القدم جميلة من الأساس".

وتابع: "لهذا السبب قلنا سريعًا إننا لن ننضم إلى دوري السوبر الأوروبي، لأن هذا ليس نموذجًا قابلًا للتطبيق بالنسبة لنا".

وأردف: "ومع ذلك، فقد فوجئت أيضًا أن الأمر برمته انهار في غضون ثلاثة أيام فقط".

وأكمل: "لا أريد استبعاد فكرة دوري السوبر إلى الأبد، لكن بالتأكيد ليس على المدى القصير".

ماذا قال رئيس بايرن ميونخ عن أزمة ريال مدريد وبرشلونة الاقتصادية؟

وتطرق هاينر خلال حديثه إلى الأزمة الاقتصادية التي يعانيها عملاقا كرة القدم الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة.

وقال رئيس بايرن ميونخ: "الأمر أشبه بانهيار جليدي، يزداد حجمه أكثر فأكثر، كل عام بعد ذلك تحتاج إلى المزيد والمزيد من المال، وهذا رغم حقيقة أن البطولات الكبرى شهدت زيادات دائمة على مدى السنوات العشر الماضية".

وأضاف: "يجب أن تصل إلى أصل المشكلة، من خلال عدم إنفاق أموال أكثر مما تكسب".

وتابع: "أعتقد أن الأزمة هي أيضًا فرصة، لقد تحدثنا عن اللعب المالي النظيف لفترة طويلة، لكن لم يحدث شيء على الإطلاق، ربما تكون الأزمة فرصة لمعالجة المشكلة الآن، حتى تتمكن الرياضة من النجاة".

وقال هربرت هاينر في ختام تصريحاته: "يجب أن يكون هناك تنظيم لرواتب اللاعبين، ورسوم الانتقالات، ورواتب المستشارين".

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