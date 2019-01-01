رئيس باوك اليوناني غاضب من طريقة رحيل لوشيسكو إلى الهلال

حالة غضب لدى إيفان ساففيديس رئيس نادي باوك اليوناني

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية رومانية وجود حالة غضب لدى إيفان ساففيديس رئيس نادي باوك اليوناني على رحيل المدير الفني رازفان لوسيشكو لقيادة نادي الهلال السعودي خلال الفترة المقبلة.

نادي الهلال كان قد أعلن عن تعاقده مع المدير الفني الروماني لمدة موسمين، مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي لناديه اليوناني والذي وصل على 2 مليون يورو.

وقالت التقارير الرومانية أن رحيل لوسيشكو المفاجئ عن صفوف ناديه اليوناني وضع مسؤولي النادي برئاسة إيفان ساففيديس في موقف حرج أمام الجماهير، وترغب الإدارة في الحذر من تكرار مثل هذه المواقف في المستقبل.

أنت في حضرة الثعبان البيروڤي كاريلو يا فيدال 👀🤦‍♂️😅#CopaAmerica pic.twitter.com/hDKySIGyrr — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 4, 2019

التقارير تحدثت أن المدير الفني صاحب الـ50 عامًا سيحصل على 5 أضعاف راتبه مع نادي الهلال، عما كان يحصل عليه في ناديه اليوناني.

ويبدو أن نادي باوك قد تحركوا سريعًا حيث قرروا التعاقد مع المدير الفني لنادي سبورتنج براجا البرتغالي، آبيل فيريرا مستغله الشرط الجزائي الذي ستحصل عليه من الهلال.

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يُذكر أن ساففيديس يمتلك واقعة شهيرة جداً في كرة القدم العالمية، حينما قرر النزول إلى أرض الملعب وهو يحمل مسدسًا معلقًا حول خصره للاحتجاج على عدم احتساب هدف لفريقه خلال مباراة ضد منافسه على اللقب أيك أثينا يوم 11 مارس 2018.