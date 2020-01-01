رئيس بالميراس: برشلونة جاءني بالجنون لضم لاعبنا الاحتياطي

تفاصيل الصفقة المجنونة التي كلفت برشلونة 10 ملايين يورو

قال المدير الرياضي لنادي بالميراس البرازيلي أكسندر ماتوس إن برشلونة جاء بالجنون من أجل التعاقد مع لاعب فريقه الاحتياطي ماتيوس فيرنانديز.

وكان ماتيوس فيرنانديز قد انتقل إلى الفريق الكتالوني في آخر أيام سوق الانتقالات الشتوية الماضية، وذلك بشكل مفاجئ للجميع.

وأعلن الفريق الكتالوني نهاية يناير الماضي توصله لاتفاق مع نادي بالميراس البرازيلي، من أجل ضم لاعب الوسط الشاب ماتيوس فيرنانديز سيكيرا لـ 5 سنوات.

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وذهب اللاعب في إعارة حتى نهاية الموسم لنادي بلد الوليد الإسباني، ولكنه لم يحصل على فرصته بالمشاركة بسبب توقف المسابقات بعد تفشي فيروس كورونا.

وحول ذلك قال المدير الرياضي لبالميراس إنه تفاجأ بطلب نظيره في برشلونة إيريك أبيدال، والذي أراد ضم ماتيوس فيرنانديز للفريق الكتالوني.

وعلق ماتوس قائلًا: "في تلك اللحظة، اتصلوا بي بالجنون، قلت له هل تريد حقًا التعاقد مع لاعب من احتياطي لا يلعب كثيرًا مع بالميراس لكي ينتقل إلى برشلونة"

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يذكر أن برشلونة قد ضم ماتيوس فيرنانديز والبرتغالي ترينكاو في موسم الانتقالات الشتوية الماضية، على أن ينضما للفريق بداية من الموسم المقبل.