رئيس النصر السعودي يُفجر مفاجأة بخصوص استلام النادي إداريًا

لم تتمكن من التواصل مع المدير التنفيذي السابق أحمد البريكي من أجل تسلم النادي رسميًا

ماجد جزر

نقلت أحدى الصحف السعودية تصريحات الدكتور صفوان السويكت رئيس نادي النصر السعودي والتي فجر فيها مفاجأة كبيرة بخصوص العالمي.

تقارير نقلت تصريحات السويكت التي أشار فيها إلى أنه لم يستلم إدارة النادي بشكل رسمي حتى الآن من قبل الإدارة السابقة برئاسة الأستاذ سعود ال سويلم.

وأوضح أن إدارة النادي الحالية تسير في الطريق الصحيح من حيث الإجراءات وعمل اللازم لإتمام عملية التسليم كما أن العملية لن تقف عائقاً أمام العمل الكبير الذي تقوم به إدارة النادي

مساعي إدارة العالمي برئاسة السويكت لم تتمكن من التواصل مع المدير التنفيذي السابق أحمد البريكي من أجل تسلم النادي رسميًا، والذي أكد أكثر من مرة سفره خارج السعودية.

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ومن المنتظر أن تخاطب إدارة النصر الهيئة العامة للرياضة لاطلاعها على عدم قدرتها على التواصل مع الإدارة السابقة من أجل تسلم النادي رسميًا، وفق ضوابط وشروط هيئة الرياضة.