رئيس النصر السابق: كنت أتمنى ضم أسطورة الهلال

رئيس النصر السابق يتحدث عن خطأ وقع فيه ويشعر بالحزن بسببه.

أكد الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السابق، على أنه ارتكب خطأً كبيرًا خلال فترة رئاسته للعالمي، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى ضم أسطورة نادي الهلال لصفوف ناديه.

وقال فيصل بن تركي خلال تصريحات صحفية: "ارتكبت خطأً كبيرًا بالتعاقد مع اللاعب السابق هيرناني، وهو الذي لم يقدم أي شيء لنادي النصر بعد التعاقد معه".

رئيس النصر السابق تابع: "تعاقدنا مع هيرناني على حساب البرازيلي إلتون خوزيه، والذي إذا كان استمر في صفوف الفريق، كان سيفيد الفريق أكثر من الأول".

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وأشار الأمير فيصل بن تركي إلى أنه كان يتمنى ضم أسطورة نادي الهلال محمد الشلهوب، القائد الحالي للزعيم، لصفوف ناديه خلال فترة رئاسته لنادي النصر.

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واختتم تصريحاته قائلًا: "التتويج بلقب كأس ولي العهد هي أسعد لحظات حياتي مع نادي النصر، لأنها كانت المسابقة الأولى التي حصل عليها النصر في عهدي".

الأمير فيصل بن فهد كان رئيسًا لنادي النصر خلال الفترة من عام 2009 حتى 2018، قاد فيها العالمي لتحقيق الكثير من البطولات والإنجازات.