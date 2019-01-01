رئيس الزمالك يكشف حقيقة انضمام خالد جلال للجهاز الفني

الزمالك تأهل لنصف نهائي الكونفدرالية على حساب أكادير

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف رئيس نادي الزمالك عن حقيقة دخول خالد جلال، مدرب الزمالك السابق، الجهاز الفني الحالي، مساعدًا لجروس عقب مواجهة حسنية أكادير.

وتأهل الزمالك إلى نصف نهائي الكونفدرالية بعد الفوز أمس على حسنية أكادير، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "السويس".

وقال رئيس الزمالك عبر الموقع الرسمي للنادي، إنه منذ شهرين تم مناقشة جروس في إمكانية إضافة عنصر مصري في الجهاز الفني للفريق.

وأضاف أن جروس رفض ذلك وتحمل المسئولية كاملة أمامنا، ولكن استفستروا عن عدم مشاركة بعض اللاعبين في الفترة الأخيرة، خاصًة وأن البطولات في نهايتها واللاعبين تعرضوا للإجهاد.

وأكد رئيس الزمالك أن جروس يتقاضى راتبه شهرًا بشهر، ولم يحصل على راتبه بالكامل المنصوص عليه في العقد كما أشيع مؤخرًا.

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ويواجه الزمالك المتأهل من النجم الساحلي والهلال السوداني، في نصف نهائي كأس الكونفدرالية في الموسم الحالي.