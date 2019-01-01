رئيس الزمالك يضع شرطًا لنقل مباراة القمة أمام الأهلي

في إطار مباراة الفريقين بالدوري المصري، والمؤجلة من الدور الأول

فيسبوك تويتر ماجد جزر

شدد رئيس نادي الزمالك على رفض نقل مباراة الفريق المقبلة في الدوري المصري أمام النادي الأهلي.

ويلتقي الزمالك أمام النادي الأهلي يوم 30 مارس المقبل، وذلك في إطار مباراة الفريقين بالدوري المصري، والمؤجلة من الدور الأول.

وقال رئيس الزمالك في تصريحاته لقناة المحور عبر البرنامج الخاص بالقناة أنه لن ينقل مباراة القمة قبل أن تدفع شركة "بريزنتيشن" المتأخرات التي عليها بحسب ما أكد.

وواصل تصريحاته ليبرر موقفه قائلاً : عقدنا مع الشركة يؤكد أنه في حال التأخير بدفع قسط واحد يفسخ من تلقاء نفسه.

💢- كينو لاعب #بيراميدز الأكثر صناعة للفرص في الدوري المصري.🔥



موسم رائع يقدمه البرازيلي في دورينا.👌 pic.twitter.com/BvOH2fardk — جول مصر (@goaleg) March 13, 2019

وأكمل رئيس متصدر بطولة الدوري المصري : أستطيع بث المباراة في أي قناة وعربة التلفزيون لن نقوم بإدخالها الملعب وأبلغت المسؤولين في الدولة بذلك.

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وأنهى المسؤول الزملكاوي تصريحاته : الفريق لديه التزامات كبيرة ويجب الوفاء بها، لذلك لن نسمح بأي تأخير خاصة وأن وقامت شركة "بريزنتيشن" مولت الأهلي بمبلغ 150 مليون جنيه.