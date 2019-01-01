رئيس الزمالك يُحذر اللاعبين من التعادل أمام نصر حسين داي

يلتقي الزمالك أمام نصر حسين داي يوم الأحد المقبل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

شدد رئيس نادي الزمالك على ضرورة تحقيق الفوز خارج الديار على حساب نادي نصر حسين داي الجزائري في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك أمام نصر حسين داي يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة، قبل دور ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

رئيس نادي الزمالك طالب اللاعبين ضرورة تحقيق الفوز وليس نتيجة أخرى أمام الفريق الجزائري وعدم اللعب على نقطة التعادل.

زي ما عودناكم 👀

لاعيبتنا المحترفة في الدوريات المختلفة عندهم ماتشات مهمة 🇪🇬

ودي المواعيد 👇 pic.twitter.com/LeiBopHGHn — جول مصر (@goaleg) March 14, 2019

وقبل سفر اللاعب للجزائر أبلغ رئيس النادي اللاعبين قائلاً :"الهدف الأول هو تحقيق الفوز في الجزائر، أرفض التعادل تماما".

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وأنهى رئيس الزمالك تصريحاته للاعبين :"حرصت على توفير طائرة خاصة لنقلكم من الجزائر إلى مصر بعد المباراة مباشرة من أجل الاستعداد لمواجهة المقاولون في الدوري".

وتكفي نقطة التعادل نادي الزمالك من أجل حصد بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائي لبطولة بعيداً عن الحسابات المُعقدة.