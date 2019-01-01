رئيس الزمالك للاعبيه: واثق من التتويج بالدوري

رئيس الزمالك يوجه رسائل مهمة للاعبيه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد رئيس نادي الزمالك، للاعبي فريقه على أنه يثق في إمكانيات فريقه الفنية، وقدرته على التتويج ببطولة الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي.

الزمالك تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما بالجولة 23 ضمن منافسات الدوري الممتاز، باللقاء الذي جمع بينهما أمس الأربعاء.

مرتضى قال خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك: "أدرك تمامًا أن لاعبي الفريق الأبيض قادرين على تخطي كبوة طلائع الجيش، والعودة للانتصارات خلال الفترة المقبلة".

🎤- أمير مرتضى منصور واثق من حصد الزمالك للقب الدوري هذا العام. pic.twitter.com/GMbnjRWZmj — جول مصر (@goaleg) February 21, 2019

رئيس الزمالك قال للاعبي الزمالك: "الفريق مازال في قمة جدول الدوري، وأنتم الأفضل في الدوري هذا الموسم، وحظوظهم للتويج بالبطولة خلال الموسم الحالي كبيرة".

وطلب رئيس القلعة البيضاء من لاعبي الزمالك تحقيق الفو على فريق بترو أتليتكو الأنجولي، في المواجهة التي ستجمع بينهما يوم الأحد المقبل، في كأس الكونفدرالية.

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الزمالك سيواجه بيترو أتليتكو الأنجولي، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، والتي يتصدرها نصر حسين داي وجور ماهيا وبترو أتليتكو الثاني والثالث بثلاث نقاط.