النتائج المباشرة
كأس الاتحاد الأفريقي

رئيس الزمالك : أتمنى مشاركة خالد بوطيب وحميد أحداد أمام نهضة بركان

التعليقات()
الزمالك يواجه الفريق المغربي مساء الأحد المقبل على ملعب برج العرب
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

رفع رئيس نادي الزمالك الحرج عن لاعبي فريقه عقب التأكيد على عدم تحملهم مسؤولية الهزيمة أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

رئيس الزمالك قال في تصريحاته أن اللاعبين لا يتحملوا مسؤولية الهزيمة وهناك مدير فني يجب أن يعلم أن هناك تبديل ثالث يجب أن نستغله لمصلحة الفريق."

الزمالك يواجه الفريق المغربي مساء الأحد المقبل على ملعب برج العرب في الإسكندرية في مباراة إياب البطولة الأفريقية.

ووجه رئيس الزمالك رسالته إلى اللاعبين قائلاً : "إن شاء الله سنُحقق الفوز بالجهد والعرق، وأرغب في ظهور 14 مقاتل داخل الملعب من أجل اسعاد الجماهير في المدرجات."

اختيارات المحررين

وأكمل تصريحاته قائلاً : "أتمنى تواجد الثنائي خالد بوطيب وحميد أحداد أمام الفريق المغربي، واعدًا اللاعبين بالحصول على مكافآت أكبر مما يتخيل البعض".

وأنهى رئيس الزمالك حديث عن الحضور الجماهيري في مباراة الإياب وقال : "قمنا ببيع 40 ألف تذكرة للجماهير في القاهرة والإسكندرية خلال ساعتين، وطلبنا 20 ألف تذكرة أخرى وسنصل إلى 80 ألف خلال المباراة."

إغلاق