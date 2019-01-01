رئيس الزمالك : أتمنى مشاركة خالد بوطيب وحميد أحداد أمام نهضة بركان

الزمالك يواجه الفريق المغربي مساء الأحد المقبل على ملعب برج العرب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

رفع رئيس نادي الزمالك الحرج عن لاعبي فريقه عقب التأكيد على عدم تحملهم مسؤولية الهزيمة أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

رئيس الزمالك قال في تصريحاته أن اللاعبين لا يتحملوا مسؤولية الهزيمة وهناك مدير فني يجب أن يعلم أن هناك تبديل ثالث يجب أن نستغله لمصلحة الفريق."

الزمالك يواجه الفريق المغربي مساء الأحد المقبل على ملعب برج العرب في الإسكندرية في مباراة إياب البطولة الأفريقية.

ووجه رئيس الزمالك رسالته إلى اللاعبين قائلاً : "إن شاء الله سنُحقق الفوز بالجهد والعرق، وأرغب في ظهور 14 مقاتل داخل الملعب من أجل اسعاد الجماهير في المدرجات."

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حذاري من أن يكون لـ@MedoIsc رأيًا آخر 😅#يلاجول #YallaGoal #يلا_جولpic.twitter.com/9roFcsuHE7 — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 23, 2019

وأكمل تصريحاته قائلاً : "أتمنى تواجد الثنائي خالد بوطيب وحميد أحداد أمام الفريق المغربي، واعدًا اللاعبين بالحصول على مكافآت أكبر مما يتخيل البعض".

⚪️⚫️ رئيس نادي الزمالك يعلن عن زيادة أعداد الجماهير في نهائي الكونفدرالية إلى 50 ألف. pic.twitter.com/uXDo741ChI — جول مصر (@goaleg) May 23, 2019

وأنهى رئيس الزمالك حديث عن الحضور الجماهيري في مباراة الإياب وقال : "قمنا ببيع 40 ألف تذكرة للجماهير في القاهرة والإسكندرية خلال ساعتين، وطلبنا 20 ألف تذكرة أخرى وسنصل إلى 80 ألف خلال المباراة."