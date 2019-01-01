رئيس الاتحاد الجزائري : سنواجه فرنسا وديًا العام المُقبل

أخر مواجهة بين المنتخب الجزائري بنظيره الفرنسي كانت عام 2001

ماجد جزر

كشف خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن التحضير مواجهة منتخب فرنسا بطل العالم ستكون في المستقبل القريب وفي الجزائر.

ونقلت الصحف الفرنسية تصريحات صحفية عقب مباراة بطل إفريقيا أمام كولومبيا وقال : "من المؤكد أننا سنواجه منتخب فرنسا في المستقبل القريب".

رئيس الاتحاد الجزائري أكمل تصريحاته : "تحدثنا جيدًا مع رئيس الاتحاد الفرنسي "نويل لوجريت"، وسنواصل الحديث في هذا الصدد حتى نتمكن من تحديد موعد للمباراة، والذي قد يكون خلال العام المُقبل.

أخر مواجهة بين المنتخب الجزائري بنظيره الفرنسي كانت عام 2001 وشهدت أحداثًا مؤسفة خارج الملعب بسبب بعض الجماهير.

وأنهى زطشي تصريحاته قائلاً : :سنواجه المنتخب الفرنسي في الجزائر، وليس هناك أي مشكل بهذا الصدد".

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يُذكر أن المنتخب الجزائري قد تغلب على نظيره الكولومبي 3-0، أمس الثلاثاء، في مباراة ودية دولية، والتي أقيمت في مدينة ليل الفرنسية.