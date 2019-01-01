فيرساليكو: سأغيب عن اللعب لـ8-10 أسابيع

اللاعب مصمم على العودة بحالة ممتازة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد سيم فيرساليكو غيابه عن اللعب لـ8-10 أسابيع بعد إجرائه لعملية جراحية في ركبته، مشددًا أنه لن يعود للملاعب إلا إن كان جاهزًا بنسبة 100%.

وكان اللاعب الكرواتي قد أعير للإنتر بداية الموسم الجاري لكنه عاد لناديه أتلتيكو مدريد خلال يناير الماضي بعد لعبه لـ13 مباراة فقط مع الفريق الإيطالي بسبب الإصابة التي لحقت به.

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فيرساليكو تحدث عن وضعه الصحي قائلًا "لا غموض في الأمر، العملية التي أجريتها ستحتاج لـ8-10 أشهر من العلاج، وهذا طبيعي لهذا النوع من العمليات الجراحية. الجراحة مرت جيدة للغاية وهذا هو الأهم".

"ما قد أؤكد عليه أنني لن أعود إلا إن كنت جاهزًا بنسبة 100%. بعد كل المتاعب التي مررت بها وذلك الشعور المريع بأنني قد أترك كرة القدم للأبد، أولويتي الآن أن أصل لقمة مستواي البدني وأعود للعب. أنا لست متعجلًا، سأعود أقوى من السابق".