رئيس الأهلي ينتظر جويدي لحسم مصير الأجانب

عبدالله بترجي قد تم تعيينه لقيادة نادي الأهلي خلفاً للرئيس ماجد النفيعي الذي تقم بالاستقالة من رئاسة النادي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

بدأت إدارة نادي الأهلي السعودي برئاسة عبد الله بترجي، رئيس النادي الأهلي المؤقت العمل خلال الفترة الحالية على دعم الفريق بكل قوة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ومن المنتظر أن يحسم الرئيس الجديد مع الأرجنتيني بابلو جويدي، مدرب الفريق، ملف المحترفين الأجانب، مع حلول فترة الانتقالات الشتوية.

وكان عبدالله بترجي قد تم تعيينه لقيادة نادي الأهلي خلفاً للرئيس ماجد النفيعي الذي تقم بالاستقالة من رئاسة النادي. اختيارات المحررين جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

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وعلى الرغم من تواجد جويدي خارج المملكة، لقضاء إجازة قصيرة مع أسرته، إلا أن بترجي فتح معه خطاً ساخناً من أجل دعم الفريق بكل قوة.

ماجد النفيعي رئيس #الأهلي السابق :"عمر السومة كاد أن يرحل إلى #النصر، لكنه تحدث معي ووقعنا عقدًا خلال يومين" 🗨️ pic.twitter.com/Ltuzv7cXd1 — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 2, 2019

ومن المنتظر أن يصل جويدي خلال الساعات المقبلة، لقيادة التدريبات الإعدادية لمواجهة الرياض التي ستقام السبت المقبل، في انطلاقة مشوار الفريق بتصفيات كأس خادم الحرمين الشريفين.