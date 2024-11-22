لن يحضر ذكرى تأسيس برشلونة الـ 125.. ميسي يصدم لابورتا مرة أخرى!

النجم الأرجنتيني مرتبط بمواعيد أخرى!

سيقيم نادي برشلونة حفلًا بمناسبة الذكرى السنوية رقم 125 على تأسيسه بحضور العديد من كبار الشخصيات في تاريخ النادي بما في ذلك النجوم الحاليين والسابقين من مختلف الحقب في تاريخ النادي.

ومع ذلك، فإن ليونيل ميسي، أفضل لاعب في النادي دون منازع لن يتمكن من حضور هذا الحدث رغم ورود تقارير سابقة بأنه سيلبي دعوة جوان لابورتا رئيس النادي بحضور الحفل.

نجم كرة القدم الأرجنتيني، على الرغم من أنه أنهى بالفعل مشاركاته مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لهذا الموسم، ارتبط ببعض الالتزامات المحددة سابقًا والتي تم الاتفاق على مواعيدها منذ أشهر، وستتعارض مع موعد إقامة الحفل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار النادي إلى أنه تمت دعوة جميع اللاعبين المراد حضورهم برسائل نصية، وقد علم ميسي بالدعوة قبل 15 يومًا، ولذا لن يتمكن من الحضور وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو".

غياب ميسي عن فعالية الجمعة المقبل لا يعني أنه لن يشارك في الذكرى الـ125 لتأسيس نادي برشلونة، حتى لو لم يكن في الفعالية المذكورة، بل إنه قد أجرى مقابلات مع منسق الحفل ديفيد كارابين وصور عددًا من الفيديوهات نشر منها النادي رد فعله على النشيد الرسمي للذكرى 125.