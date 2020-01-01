دي يونج يتقبل انتقاد كومان ويؤكد: كنت متواضعًا أمام إشبيلية!

حديث عقلاني للغاية..

اعترف فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة، بأنه قدّم مستويات متواضعة للغاية أمام إشبيلية، متقبلًا انتقاد مدربه رونالد كومان في هذا الصدد.

مباراة إشبيلية كانت السقوط الأول لبرشلونة كومان هذا الموسم بالتفريط في نقطتين بعد التعادل بهدف لكل فريق مع كتيبة جولين لوبيتيجي، وبعد الفوز على فياريال وسيلتا فيجو.

كومان بدوره وجه انتقادات حادة على العلن لدي يونج واعتبره أن تحمل فشل فريقه في التعامل مع الضغط العالي للفريق الأندلسي، وهو ما أكده اللاعب نفسه في مصارحة مع الصحف.

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الدولي الهولندي قال "لم ألعب بمستوى عالٍ أمام إشبيلية، كنت متواضعًا فقط، وجودي كعدمه. كيف حالتي الفنية؟ سنرى، ولكني أشعر أنني بحالة جيدة".

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وتطرق دي يونج للحديث حول منتخب بلاده، فقال "علينا أن نكون واقعيين ولا نتوقع أن تهيمن هولندا وتفوز في كل مباراة. نحن نتطلع إلى ذلك".

تصريحات دي يونج تأتي على خلفية استعداد الطواحين لمواجهتي البوسنة والهرسك وإيطاليا لحساب دوري الأمم الأوروبية وتحت قيادة المدرب الجديد فرانك دي بور.

يذكر أن دي يونج سيخوض مباراته رقم 18 الدولية مع منتخب هولندا، وكان كومان أول من منحه الفرصة لارتداء القميص البرتقالي في عام 2018 على خلفية تألقه مع أياكس.

كما تجدر الإشارة إلى أن دي يونج انضم إلى برشلونة في صيف 2019 ليظهر في الموسم الصفري الماضي للبرسا بـ42 مباراة مسجلًا هدفين.