دي يونج رجل مباراة فاييكانو وبرشلونة: لم أكن جيدًا وهذا هو رأيي في ركلة الجزاء!

النجم الهولندي يصدم الجميع!

أكد الهولندي فرينكي دي يونج أن فريقه برشلونة لم يقدم أفضل مباراة له في مواجهة رايو فاييكانو ضمن لقاءات الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

وقال دي يونج لـ "دازون" معربًا عن تعجبه من الحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة: "اليوم لم أكن بخير، لم أشعر أنني جيد".

وأضاف: "كل لاعب منا ركض على قدر ما يملك، لكن عندما كانت الكرة مهنا لم نكن جيدين بالشكل الكافي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعندما تم سؤاله عن ركلة الجزاء التي طالب بها نجوم برشلونة لزميله البرازيلي رافينيا رد قائلًا: "لم أشاهد اللعبة بشكل جيد".

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جدير بالذكر أن برشلونة يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ31 نقطة ومهدد بالتراجع للمركز الرابع حال فاز أتلتيكو مدريد بمواجهتيه المقبلتين.