دي يونج: تمسكت بالبقاء في برشلونة رغم ضغوط لابورتا

لا يعلم موقفه من الكلاسيكو حتى الآن

أكد لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، أن قراره كان واضحًا قبل بداية فترة الانتقالات الصيفية الماضية وحتى نهايتها بخصوص مستقبله مع برشلونة.

النادي الكتالوني جعل الأمور واضحة بالنسبة للاعبه، برغبته في التخلي عنه من أجل المساهمة في حل الأزمة المالية وإنعاش خزينة النادي.

مانشستر يونايتد وتشيلسي حاولا التعاقد مع دي يونج مقابل 85 مليون يورو، ولكن رغبة الهولندي انتصرت في النهاية ليبقى في كامب نو، بوجود بعض التساؤلات حول مشاركته بصفة أساسية.

ماذا قال دي يونج عن مستقبله؟

لاعب وسط برشلونة قال لـ"ZiggoSport" قبل الكلاسيكو أمام ريال مدريد:"كنت هادئًا طوال الصيف وقررت البقاء في شهر مايو ورأيي لم يتغير حتى إغلاق سوق الانتقالات".

وعن تعرضه لضغوط من جوان لابورتا رئيس النادي:"نعم تعرضت للضغط من جميع الجهات ولكني أردت الاستمرار مع برشلونة".

وبالنسبة لدخوله في محادثات مع المدرب تشافي هيرنانديز:"لم نتحدث كثيرًا عن هذه القضية، تحدثنا فقط عن أشياء تخص كرة القدم وعدم مشاركتي بالشكل الكافي".

هل يشارك الهولندي في الكلاسيكو؟

دي يونج واصل حديثه:"كنت أعلم أنني سألعب بشكل أقل في بداية الموسم، ولكني يجب أن أتأكد من مشاركتي كأساسي مرة أخرى، لم أبدأ أمام بايرن ميونخ والآن يجب معرفة موقفي من مواجهة ريال مدريد".

وأوضح:"لا أعلم هل سأبدأ الكلاسيكو أم لا حتى الآن، ولا أعرف متى سيتم تحديد ذلك، ربما اتخذ تشافي قراره بالفعل وسيتم التعرف عليه يوم المباراة".