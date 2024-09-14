بعد فاتي وجافي .. فليك يضع دي يونج في حساباته بعد تلقي "النبأ المنتظر"

خطوة طال انتظارها بالنسبة للهولندي

بعد فترة من الغموض والانتظار والشكوك حول لياقته، أصبح لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج على أعتاب العودة من جديد إلى صفوف برشلونة هذا الموسم.

اللاعب البالغ من العمر 27 سنة يتدرب بشكل منفرد في الأيام الأخيرة، ويشعر بحالة بدنية جيدة للغاية، ليكون هدفه الحالي هو العودة إلى التدريبات الجماعية لبرشلونة في غضون أسبوع.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن اللاعب يخضع لجلسات تأهيل مكثفة، مما دفع المدرب هانز فليك لوضعه في حساباته في المباريات القادمة، لمساعدة الفريق على المستوى المحلي والأوروبي، خاصة مع بدء مرحلة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

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وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يقوم حاليًا بأداء سباقات السرعة والدوران والتحكم في الكرة، وأصبح يتعامل مع الكثافة المتزايدة للأحمال دون مشاكل، كما يمكنه القدرة على الحركة في المنطقة المصابة، ومن المقرر أن تكون الخطوة التالية هي الانضمام للثنائي أنسو فاتي وجافي بالتدريبات الكاملة.

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يذكر أن دي يونج لم يلعب أي مباراة تنافسية مع برشلونة منذ تعرضه للإصابة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد، في 21 أبريل الماضي، حيث تعرض كاحله للالتواء، مما حرمه من إكمال الموسم بالدوري الإسباني، كما غاب كذلك عن منتخب هولندا في يورو 2024، لتكون عودته بمثابة النبأ الذي طال انتظاره في النادي الكتالوني.