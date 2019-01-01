عودة ديمبلي وسيليسين لتدريبات برشلونة

تدريبات برشلونة لليوم الخميس تشهد عودة الثنائي عثمان ديمبلي وجاسبر سيليسين بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

عاد الثنائي عثمان ديمبلي ونظيره الهولندي جاسبر سيليسين اليوم لتدريبات فريق برشلونة الجماعية بعد غياب لفترة طويلة عنها بسبب الإصابة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" المقربة للنادي الكتالوني والتي أكدت أنهما شاركا في جزء بسيط من التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد.

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وذكرت الصحيفة أنهما سيستئنفان التدريبات مع الفريق خلال الأيام المقبلة استعدادًا للمواجهة الحاسمة التي قد تحدد وجهة الدوري الإسباني قبل أسابيع من نهايته.

وشارك في التدريبات التي أقيمت في معسكر تيتو فيلانوفا التدريبي أيضًا عددًا كبيرًا من نجوم الفريق الثاني، جاء على رأسهم ريكي بويج وإيناكي بينا.

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وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة لا يتوقع أن يشارك ديمبلي في مواجهة الفريق المقبلة ضد أتلتيكو مدريد، ويسعى لتحضيره لمواجهة مانشستر يونايتد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن ديمبلي كان قد تغيب عن المشاركات مع برشلونة لمدة حوالي شهر منذ إصابته أمام أوليمبك ليون الفرنسي في دوري الأبطال.