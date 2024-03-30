دي ماريا يستجيب لتهديدات قتل عائلته .. نجم الأرجنتين يعلق صفقة انتقاله!

دي ماريا يؤجل قراره خوفًا على عائلته...

كشفت تقارير صحفية عن تأجيل آنخيل دي ماريا، لاعب بنفيكا البرتغالي، والمنتخب الأرجنتيني، تأجيل قراره بالعودة إلى الأرجنتين، خوفًا من التهديدات التي وصلت إليه.

وتلقت عائلة دي ماريا، تهديدات بالقتل قبل أيام في حال عودة اللاعب إلى روساريو، إذ كتبت العصابة التي هددت عائلة النجم الأرجنتيني في رسالتها: " أخبروا آنخيل، ألا يعود إلى روساريو مرة أخرى، وإلا سنقتل أحد افراد العائلة".

وأشار التقرير الذي نشرته شبكة " TyC Sports" أن دي ماريا صاحب الـ 36 عامًا، قد أجل قراره بالعودة إلى مسقط رأسه، بعد التهديدات التي وصلت إليه، وبالرغم من أنه كان قريبًا من الانضمام إلى فريق روساريو سنترال.

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وأشار التقرير الأرجنتيني، إلى أن آنخيل كان قد حجز بالفعل لأبنائه في المدرسة بداية من شهر يوليو القادم، ولكن التهديدات أوقفت جميع مخططاته.

جدير بالذكر أن الشرطة الأرجنتينية، كانت قد ألقت القبض على العصابة التي هددت دي ماريا قبل أيام، والتي تتكون من زوجين بالإضافة إلى المنفذ الذي يُدعى بابلو أكوتو.